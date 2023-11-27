Olay iddia: İşte Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek arasındaki konuşma

Serhat Ulueren, Fenerbahçe ile Karagümrük arasındaki mücadelenin 53. dakikasındaki tartışmalı pozisyonda hakem Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek'in arasında geçtiğini iddia ettiği konuşmaları yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Olay iddia: İşte Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek arasındaki konuşma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2023 10:07
Son güncelleme 27 Kasım 2023 10:08
Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadelenin 53. dakikasındaki tartışmalı pozisyon için flaş bir iddia gündeme atıldı.

Güven Yalçın'ın şutunda Samet Akaydin'in müdahalesinin penaltı olduğu yönünde itirazlar yükseldi. Hakem Arda Kardeşler, bir süre VAR hakemi Hüseyin Göçek'in incelemesini bekledikten sonra oyunu devam ettirmişti.

Lider Haber kanalında yayınlanan Telegol programında sunucusu Serhat Ulueren, "VAR konuşmasını Temsilciler Kurulu'ndaki 4 üyenin birisinden aldım!" diyerek VAR konuşmalarını yayınladı.

Hüseyin Göçek, maç sonrasında Temsilciler Kurulu üyesine, "Pozisyonu gördüm. Pozisyon doğal akışta devam ederken bir şekilde oyun durdu. Durduktan sonra Arda Kardeşler oyunu başlatacaktı, Arda başlatma dedim. Araya girdim." ifadelerini kullandı.

İŞTE VAR KONUŞMALARI

VAR Hüseyin Göçek: "Arda, bir dakika oyunu başlatma."

Hakem Arda Kardeşler: "Ne oldu?"

Hüseyin Göçek: "Samet kayarak giriyor, Livakovic'ten önce müdahalesi var, sağ dirseği açık. Top dirseğine çarpıyor veya dirseğiyle topu kesiyor. Pozisyona bakar mısın? Seni VAR'a davet ediyorum. Gel monitörden pozisyonu izle, yorumlayabilirsin. Kol, vücuttan fazla açık."

Arda Kardeşler: "Hüseyin, pozisyona çok uzak değildim. Önüm açıktı. Pozisyonu net gördüm. Tamamen bir çarpma, elle veya kolla oynama yok."

Hüseyin Göçek: "Benim önümde şu an görüntü duruyor. Gel pozisyona istersen sen de bak."

Arda Kardeşler: "Çok yakın mesafe. Kolun doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü pozisyonu gördüm. Ben oyunu devam ettireceğim."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery