Okan Buruk'un yeni jokeri Barış Alper

Galatasaray'da elinde forvet kalmayan teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezondaki kozu Barış Alper Yılmaz olacak. Genç futbolcu milli takımda da kendisini ispat etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un yeni jokeri Barış Alper
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21 Haziran 2023 10:10
Yaz transfer döneminde forvet bölgesini güçlendirmeye çalışan Galatasaray'da şapkadan Barış Alper Yılmaz çıktı.

BARIŞ ALPER ÖNE ÇIKTI

Mustafa Muhammed ve Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılması ve Mauro ıcardi'nin PSG'ye dönmesi sonrasında elinde santrfor kalmayan sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz ismi ön planda yer alıyor.

OKAN BURUK'U MUTLU ETTİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı ile çıktığı Letonya ve Galler mücadelelerinde birer asist yapan Barış, Millilerin galibiyetlerinde büyük rol oynadı. Bu durum Okan Buruk'u çok memnun ederken genç yıldız, yeni sezonda hem kanatlarda hem de santrfor bölgesinde forma giyecek.

GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Birçok takımın ilgisini üzerine çekmesine rağmen teknik heyet, Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılmasını istemiyor. Elinde santrfor bulunmayan Galatasaray'ın 25-26 Temmuz tarihlerinde çıkacağı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda en önemli kozu Barış Alper olacak.

ÖNCÜ KUVVET

Letonya ve Galler karşılaşmalarında asist yapan Barış Alper Yılmaz, Galler karşısında en çok ikili mücadele kazanan futbolcu oldu. Ayrıca Orkun ile birlikte en çok kilit pas atan futbolcuydu.

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