Okan Buruk'un yeni jokeri Barış Alper

Yaz transfer döneminde forvet bölgesini güçlendirmeye çalışan Galatasaray'da şapkadan Barış Alper Yılmaz çıktı.
BARIŞ ALPER ÖNE ÇIKTI
Mustafa Muhammed ve Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılması ve Mauro ıcardi'nin PSG'ye dönmesi sonrasında elinde santrfor kalmayan sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz ismi ön planda yer alıyor.
OKAN BURUK'U MUTLU ETTİ
Türkiye A Milli Futbol Takımı ile çıktığı Letonya ve Galler mücadelelerinde birer asist yapan Barış, Millilerin galibiyetlerinde büyük rol oynadı. Bu durum Okan Buruk'u çok memnun ederken genç yıldız, yeni sezonda hem kanatlarda hem de santrfor bölgesinde forma giyecek.
GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR
Birçok takımın ilgisini üzerine çekmesine rağmen teknik heyet, Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılmasını istemiyor. Elinde santrfor bulunmayan Galatasaray'ın 25-26 Temmuz tarihlerinde çıkacağı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda en önemli kozu Barış Alper olacak.
ÖNCÜ KUVVET
Letonya ve Galler karşılaşmalarında asist yapan Barış Alper Yılmaz, Galler karşısında en çok ikili mücadele kazanan futbolcu oldu. Ayrıca Orkun ile birlikte en çok kilit pas atan futbolcuydu.
BARIŞ ALPER ÖNE ÇIKTI
Mustafa Muhammed ve Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılması ve Mauro ıcardi'nin PSG'ye dönmesi sonrasında elinde santrfor kalmayan sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz ismi ön planda yer alıyor.
OKAN BURUK'U MUTLU ETTİ
Türkiye A Milli Futbol Takımı ile çıktığı Letonya ve Galler mücadelelerinde birer asist yapan Barış, Millilerin galibiyetlerinde büyük rol oynadı. Bu durum Okan Buruk'u çok memnun ederken genç yıldız, yeni sezonda hem kanatlarda hem de santrfor bölgesinde forma giyecek.
GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR
Birçok takımın ilgisini üzerine çekmesine rağmen teknik heyet, Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılmasını istemiyor. Elinde santrfor bulunmayan Galatasaray'ın 25-26 Temmuz tarihlerinde çıkacağı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda en önemli kozu Barış Alper olacak.
ÖNCÜ KUVVET
Letonya ve Galler karşılaşmalarında asist yapan Barış Alper Yılmaz, Galler karşısında en çok ikili mücadele kazanan futbolcu oldu. Ayrıca Orkun ile birlikte en çok kilit pas atan futbolcuydu.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ