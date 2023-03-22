Okan Buruk'u mutlu eden haber: Dries Mertens

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, sakatlığını tamamen atlattı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'u mutlu eden haber: Dries Mertens
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22 Mart 2023 11:27
Galatasaray'ın 5 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan ve bu nedenle Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarını kaçıran Belçikalı yıldız Dries Mertens'ten Sarı- Kırmızılı takıma iyi haber geldi.

Milli takım arasında bireysel çalışmalarını sürdürecek 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bugün yapılacak olan antrenmanda da takımla birlikte çalışacak.

Tecrübeli futbolcunun teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde Adana Demirspor karşılaşmasında sahada olacağı belirtildi.

Yıldız isim, Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı 20 lig maçında 5 gol, 2 asiste imza atmıştı. 

 
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