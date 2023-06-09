Okan Buruk'tan Zaniolo için açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nicolo Zaniolo'nun geleceği ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk'tan Zaniolo için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Haziran 2023 01:31
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan basınından Di Marzio'ya konuştu.

Buruk, takımın devre arasında kadrosuna kattığı ve adı İtalyan ekipleriyle anılan Nicolo Zaniolo'nun geleceği için konuştu.

Genç teknik adam, "Umarım Galatasaray'da kalır. Derbide Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadı ve iki gol attı. İlk zamanlarda oynamıyordu ama çok çalıştı ve gelecek sezon için hazır. Umarım kalır ama bilemiyorum" sözlerini kullandı.

Sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alan 23 yaşındaki futbolcunun adı İtalya'dan Milan ve Juventus ile anılıyor.

Galatasaray forması altında 11 maça çıkan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery