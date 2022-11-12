Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'ü Medipol Başakşehir maçı kadrosuna almadı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı!
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12 Kasım 2022 14:50
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir maçı öncesi sürpriz bir karar verdi.

Hürriyet'in haberine göre; Okan Buruk, Yunus Akgün'ü Başakşehir maçı kadrosuna almadı.

Ligde son olarak Karagümrük maçında 6 dakika süre alan ve Beşiktaş maçında oyuan giremeyen Yunus Akgün, ilk 11'de başladığı 15 Ekim'deki Kayserispor maçında ise ilk devrenin sonunda oyundan alınmıştı.

Kupadaki Ofspor maçında 59 dakika sahada kalan Yunus Akgün, performansıyla eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.

26 GOL KATKISINDAN 1'E!

Adana Demirspor formasıyla geçen sezonu 9 gol ve 17 asistle bitirerek büyük umutlarla kiradan dönen Yunus Akgün, bu sezon 11 resmi maçta 805 dakika süre alıp sadece 1 asist yapabildi.

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