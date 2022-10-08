Okan Buruk'tan transfer isteği

Takımdaki oyuncu kadrosundan ve yapılanmadan memnun olan Okan Buruk, ocak ayında 1-2 takviye yapılmasını yönetime iletti.

, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan transfer isteği
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08 Ekim 2022 14:21
Yaptığı transferlerle taraftarının yüzünü güldüren Galatasaray, şimdi de gözünü devre arasına çevirdi.

YÖNETİMDEN TALEP ETTİ

Takımdaki oyuncu kadrosundan ve yapılanmadan memnun olan Okan Buruk, ocak ayında 1-2 takviye yapılmasını yönetime iletti. Nokta atışı transferlerin yapılması durumunda hiçbir sorunu kalmayacaklarını belirten Buruk, 2 mevkiye transfer yapılmasını yönetimden talep etti.

İSİM VERMEDİ

Bu bölgelerden ilkinin sol bek olduğu kaydedildi. İkinci bölgenin ise hücum hattına olmasını istediği ifade edildi. Bunun yanı sıra teknik direktör Okan Buruk'un, yönetime herhangi bir isim vermediği aktarıldı.

İzleme komitesi ile menajerler tarafından önerilen futbolcuların değerlendirileceği öne sürüldü. 

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