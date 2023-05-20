Okan Buruk'tan tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçına kıyasla Sivasspor karşısında kadroda tek değişiklik yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan tek değişiklik
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20 Mayıs 2023 19:18
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta Süper Lig'de İstanbulspor'u yendikleri maçta görev alan futbolculardan Leo Dubois'yı yedeğe çekti.

Okan Buruk, bu futbolcunun yerine sarı kart cezası biten Sacha Boey'i Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois'nın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Samuel Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata görev bekledi.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Nicolo Zaniolo ile Yunus Akgün, Mathias Ross, Emin Bayram ve Emre Taşdemir, kadroda yer almadı.

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