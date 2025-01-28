Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100'e özel açıklamalarda bulundu.

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Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
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28 Ocak 2025 00:41
Son güncelleme 28 Ocak 2025 00:44
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi. 

TV100'e konuşan teknik adam, "Her transfer döneminde bu tip gel gitler oluyor. Geçen sene de bu zamanlarda umutsuzluk hakimdi. Ama son 2 yılın şampiyonu biz olduk. Şuan 6 puan farkla öndeyiz. En iyi futbolu uzak ara biz oynuyoruz. Dolayısıyla paniğe gerek yok. İstediğimiz oyuncularla görüşme halindeyiz. Transfer bitmeden kimse enseyi karartmasın. Son iki senedir olduğu gibi finalde ipi biz göğüsleyeceğiz. Taraftarımız her zaman tepki gösterebilir ama onların desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var."ifadelerini kullandı.
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