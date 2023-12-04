Okan Buruk'tan rakiplerine büyük fark!

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde adeta ikinci baharını yaşıyor. Önceki sezonu 13. sırada tamamlayan ve tarihinin en kötü derecesine imza atan sarı-kırmızılı ekip, Buruk ile adeta küllerinden doğdu.
Dursun Özbek yönetimiyle çok iyi bir uyum sağlayan ve futbolcuları ile de abi kardeş ilişkisi kuran deneyimli çalıştırıcı, geçen sezon şampiyonluk kupasını kucakladı.
Şampiyonlar Ligi elemelerini yenilgisiz geçtikten sonra A Grubu'ndan çıkma şansını da son maça taşıdı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor iki sezonda tam 11 hoca değişikliği yapmasına karşın sıkıntılı günler yaşama- ya devam ederken Okan Buruk'lu Galatasaray ligde yine şampiyonluğun en büyük favorisi durumunda... Ayrıca Fenerbahçe ile Süper Kupa maçına çıkacak.
TAHT KURDU
Galatasaray altyapısından yetişen, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa başta sayısız başarıya imza atan Okan Buruk teknik direktör olarak da taraftarın kalplerindeki yerini aldı.
SON 2 SEZONDA DEĞİŞEN HOCALAR:
F.BAHÇE
Jorge Jesus
İsmail Kartal
BEŞİKTAŞ
Valerien İsmail
Şenol Güneş
Burak Yılmaz
Rıza Çalımbay
TRABZONSPOR
Abdullah Avcı
Orhan Ak
Ihsan Derelioğlu
Nenad Bjelica
Abdullah Avcı
Dursun Özbek yönetimiyle çok iyi bir uyum sağlayan ve futbolcuları ile de abi kardeş ilişkisi kuran deneyimli çalıştırıcı, geçen sezon şampiyonluk kupasını kucakladı.
Şampiyonlar Ligi elemelerini yenilgisiz geçtikten sonra A Grubu'ndan çıkma şansını da son maça taşıdı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor iki sezonda tam 11 hoca değişikliği yapmasına karşın sıkıntılı günler yaşama- ya devam ederken Okan Buruk'lu Galatasaray ligde yine şampiyonluğun en büyük favorisi durumunda... Ayrıca Fenerbahçe ile Süper Kupa maçına çıkacak.
TAHT KURDU
Galatasaray altyapısından yetişen, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa başta sayısız başarıya imza atan Okan Buruk teknik direktör olarak da taraftarın kalplerindeki yerini aldı.
SON 2 SEZONDA DEĞİŞEN HOCALAR:
F.BAHÇE
Jorge Jesus
İsmail Kartal
BEŞİKTAŞ
Valerien İsmail
Şenol Güneş
Burak Yılmaz
Rıza Çalımbay
TRABZONSPOR
Abdullah Avcı
Orhan Ak
Ihsan Derelioğlu
Nenad Bjelica
Abdullah Avcı
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