Okan Buruk'tan Osimhen kararı!

Galatasaray'da Osimhen'in durumu belirsizliğini koruyor. Sağlık heyetiyle görüşme yapan Okan Buruk, Nijeryalı oyuncu hakkında kararını verdi.

calendar 16 Eylül 2025 08:08
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Osimhen kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in perşembe günü Frankfurt maçında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Nijeryalı golcünün durumuyla alakalı teknik direktör Okan Buruk'un da sağlık heyetiyle bir görüşme yaptığı öğrenildi.

"YÜZDE 10 BİLE OLSA"

Deneyimli teknik adamın, "Daha Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç var. Eğer Osimhen tam olarak iyileşmediyse bana söyleyin. Risk yüzde 10 bile olsa Osimhen'i oynatmayacağım" dediği öğrenildi.


26 yaşındaki yıldız golcünün durumu bu akşam yapılacak idmanın ardından belli olacak. Osimhen'in idmana çıkması durumunda forma giymesi bekleniyor. Ağrıları olması halinde ise maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.