Okan Buruk'tan Ndombele'ye yeni şans!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli arada performansını yükselten Tanguy Ndombele'ye yeni bir şans bir şans verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Ndombele'ye yeni şans!
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20 Kasım 2023 10:13
Galatasaray'da geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Tanguy Ndombele'nin devre arasında sözleşmesinin feshedilme ihtimali gündeme geldi. Ancak milli arada büyük bir özveri örneği ortaya koyan Fransız orta saha oyuncusu, kafaları karıştırdı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yıldız oyuncu için Okan Buruk'un son kararını vermediği bildirildi.

26 yaşındaki futbolcuya son bir şans daha verilmesi bekleniyor.

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