Okan Buruk'tan Ndombele'ye yeni şans!

Galatasaray'da geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Tanguy Ndombele'nin devre arasında sözleşmesinin feshedilme ihtimali gündeme geldi. Ancak milli arada büyük bir özveri örneği ortaya koyan Fransız orta saha oyuncusu, kafaları karıştırdı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından yıldız oyuncu için Okan Buruk'un son kararını vermediği bildirildi.
26 yaşındaki futbolcuya son bir şans daha verilmesi bekleniyor.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından yıldız oyuncu için Okan Buruk'un son kararını vermediği bildirildi.
26 yaşındaki futbolcuya son bir şans daha verilmesi bekleniyor.
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