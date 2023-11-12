Okan Buruk'tan mağlubiyet sonrası izin kararı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor mağlubiyetinin ardından takıma 4 gün izin verme kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk'tan mağlubiyet sonrası izin kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2023 14:22
Galatasaray'da Hatayspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Okan Buruk çarpıcı bir karar aldı.

Tecrübeli teknik adam, milli ara sebebiyle takıma 4 gün izin verme kararı alırken, yoğun fikstürde zorlanan oyunculara dinlenme fırsatı verilecek.

Perşembe günü Florya'da antrenmanlara başlamayı planlayan Galatasaray'da milli aranın ardından oyuncuların fit bir şekilde kadroda yer alması hedefleniyor.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery