Okan Buruk'tan mağlubiyet sonrası izin kararı

Galatasaray'da Hatayspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Okan Buruk çarpıcı bir karar aldı.
Tecrübeli teknik adam, milli ara sebebiyle takıma 4 gün izin verme kararı alırken, yoğun fikstürde zorlanan oyunculara dinlenme fırsatı verilecek.
Perşembe günü Florya'da antrenmanlara başlamayı planlayan Galatasaray'da milli aranın ardından oyuncuların fit bir şekilde kadroda yer alması hedefleniyor.
Tecrübeli teknik adam, milli ara sebebiyle takıma 4 gün izin verme kararı alırken, yoğun fikstürde zorlanan oyunculara dinlenme fırsatı verilecek.
Perşembe günü Florya'da antrenmanlara başlamayı planlayan Galatasaray'da milli aranın ardından oyuncuların fit bir şekilde kadroda yer alması hedefleniyor.