Ligde ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray için Kasımpaşa maçının anlamı 3 puandan daha fazla.





Liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Kasımpaşa'yı mağlup etmesi halinde, teknik direktör Okan Buruk bir rekora daha imza atacak.



Geçtiğimiz hafta, Frank Rijkaard'ın 2009-2010 sezonundaki 6'da 6'lık başlangıç başarısını egale eden Aslan'ın hocası, bugün 7'de 7 yapması durumunda rekoru tek başına ele geçirerek bir kez daha Galatasaray tarihine geçecek.



Böylece 2024-2025 sezonundaki ilk rekoruna imza atacak olan Okan hocanın, önceki 2 sezondaki rekor ve serileri ise şöyle:



2023-24 SEZONU



- Pendikspor maçında üç puanlı sistemdeki 16 şampiyonluğunun 15'ini geçerek, 1987-1988'deki 90 puanlı rekor şampiyonluğunu egale etti.



- Okan Buruk 34. haftadaki Adana Demirspor galibiyetiyle Galatasaray'ı lig tarihinde Fenerbahçe'ye ait 93 puanlı rekora ortak ederken; kendisi de Todor Veselinovic'i yakalayarak, bir sezonda en çok puana ulaşan yerli teknik adam oldu.



- 35. haftadaki 6-1'lik görkemli Sivasspor galibiyeti ise; 96 puanla rekorun barajını yeniden belirledi.



- Geçen sezon ligde 14 maç kazanarak 63 yıllık rekoru güncelleyen Galatasaray hemen bir sezon sonra 34. haftadaki Adana Demirspor maçıyla üst üste 15. maçını kazandı; ve sonrasında rekor 17'ye yükseldi.



- Önce iç sahada 17 maç kaybetmedi ve Galatasaray lig tarihinde üst üste en çok kazanan yerli hoca oldu, yetmedi Mayıs 2001/Mayıs 2002 arası 18 maçla rekoru elinde bulunduran Lucescu'yu da ardında bıraktı, durmadı seri 21 maça ulaştı.



2022-23 SEZONU



- İlk olarak teknik direktörlüğünde daha önce Akhisar'da üst üste yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisini geliştirdi.



- Daha sonra Galatasaray'ın lig tarihinde en uzun galibiyet serileri 87-88'de Mustafa Denizli ve 11-12'de Fatih Terim'le 9 maçtı! 21. haftadaki Giresunspor galibiyetiyle bu rekoru da eline geçirdi.



- Kasımpaşa karşısında galibiyet serisini 14'e çıkarttı ve Beşiktaş'a ait 63 yıllık lig rekorunu tarihe gömdü!



- Ayrıca Türkiye Kupası da dahil edildiğinde resmi maçlarda da Galatasaray üst üste 17 galibiyet yaşayarak rekor kırmıştı.















