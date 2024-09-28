Okan Buruk'tan bir rekor denemesi daha!

Galatasaray'da Okan Buruk, Kasımpaşa maçıyla 7'de 7 yapması halinde kulüp tarihine bir kez daha geçerek yeni bir rekora imza atacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Okan Buruk'tan bir rekor denemesi daha!
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28 Eylül 2024 10:42

Ligde ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray için Kasımpaşa maçının anlamı 3 puandan daha fazla.

Liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Kasımpaşa'yı mağlup etmesi halinde, teknik direktör Okan Buruk bir rekora daha imza atacak.

Geçtiğimiz hafta, Frank Rijkaard'ın 2009-2010 sezonundaki 6'da 6'lık başlangıç başarısını egale eden Aslan'ın hocası, bugün 7'de 7 yapması durumunda rekoru tek başına ele geçirerek bir kez daha Galatasaray tarihine geçecek.

Böylece 2024-2025 sezonundaki ilk rekoruna imza atacak olan Okan hocanın, önceki 2 sezondaki rekor ve serileri ise şöyle:

2023-24 SEZONU

- Pendikspor maçında üç puanlı sistemdeki 16 şampiyonluğunun 15'ini geçerek, 1987-1988'deki 90 puanlı rekor şampiyonluğunu egale etti.

- Okan Buruk 34. haftadaki Adana Demirspor galibiyetiyle Galatasaray'ı lig tarihinde Fenerbahçe'ye ait 93 puanlı rekora ortak ederken; kendisi de Todor Veselinovic'i yakalayarak, bir sezonda en çok puana ulaşan yerli teknik adam oldu.

- 35. haftadaki 6-1'lik görkemli Sivasspor galibiyeti ise; 96 puanla rekorun barajını yeniden belirledi.

- Geçen sezon ligde 14 maç kazanarak 63 yıllık rekoru güncelleyen Galatasaray hemen bir sezon sonra 34. haftadaki Adana Demirspor maçıyla üst üste 15. maçını kazandı; ve sonrasında rekor 17'ye yükseldi.

- Önce iç sahada 17 maç kaybetmedi ve Galatasaray lig tarihinde üst üste en çok kazanan yerli hoca oldu, yetmedi Mayıs 2001/Mayıs 2002 arası 18 maçla rekoru elinde bulunduran Lucescu'yu da ardında bıraktı, durmadı seri 21 maça ulaştı.

2022-23 SEZONU

- İlk olarak teknik direktörlüğünde daha önce Akhisar'da üst üste yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisini geliştirdi.

- Daha sonra Galatasaray'ın lig tarihinde en uzun galibiyet serileri 87-88'de Mustafa Denizli ve 11-12'de Fatih Terim'le 9 maçtı! 21. haftadaki Giresunspor galibiyetiyle bu rekoru da eline geçirdi.

- Kasımpaşa karşısında galibiyet serisini 14'e çıkarttı ve Beşiktaş'a ait 63 yıllık lig rekorunu tarihe gömdü!

- Ayrıca Türkiye Kupası da dahil edildiğinde resmi maçlarda da Galatasaray üst üste 17 galibiyet yaşayarak rekor kırmıştı. 

 

 

 

 
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