Okan Buruk, İstanbul'da maç istiyor

Galatasaray'ın 24 Temmuz'da İstanbul'da Kasımpaşa ile oynamayı planladığı hazırlık karşılaşması, lacivert-beyazlı kulübün talebi üzerine iptal edildi.



Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bu gelişme üzerine futbol direktörü Cenk Ergün ve yönetimden, aynı tarihlerde Nef Stadı'nda bir özel maç organize etmelerini istedi.



Genç teknik adam, özellikle yeni transferlerin iç saha maçlarının oynandığı stadyumda sezon boyu yaşanacak atmosferi öncede görmeleri için özel maçta ısrar ettiği öğrenildi.





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