Okan Buruk derbi formülünü verdi: 'Sakin kalın'

Galatasaray'ın başında bu sezon 27 maçta 2,67 puan ortalaması tutturan ve yine 50 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör olan Okan Buruk, Beşiktaş'ın yeni stadındaki kötü performansa da son vermek istiyor.



HEDEF KÖTÜ SERİYİ NOKTALAMAK



Cim-Bom'u geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Buruk derbilerde sadece Beşiktaş'a karşı deplasmanda yenilgi görmüştü. Deneyimli hoca, Beşiktaş'ın yeni stadındaki kötü istatistiği bugün noktalamayı hedefliyor. Okan Buruk yönetiminde geçen sezon Fenerbahçe'yi içeride dışarıda yenen, Beşiktaş'a karşı evinde kazanıp deplasmanda kaybeden Cim-Bom, deplasmanda berabere kaldığı Trabzonspor'u evinde mağlup etmeyi başarmıştı.



FORMÜLÜ VERDİ: "SAKİN KALIN"



Okan Buruk bu sezon Beşiktaş'ı evinde yenerken, Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalmıştı. Galatasaray, Trabzonspor'a karşı ise oynadığı 2 maçı da kazandı.



Okan Buruk'tan dev maç öncesi oyuncularına, "sakin olun" uyarısı geldi. Kendilerini zor bir maçın beklediğini belirten sarı-kırmızılı teknik adamın, "Tansiyonu yüksek bir maç. Saha içinde agresif bir rakip olacak. Kart konusunda çok dikkatli olun" dediği öğrenildi.



Son dönemde deplasman maçlarında bulduğu erken gollerle sonuca giden Cim-Bom'da benzer bir strateji izleneceği belirtildi. Buna göre derbide atılacak erken gollerle Beşiktaş'ın direncinin düşürülmesinin planlandığı ifade edildi. Okan Buruk'un erken golün önemi konusunda da oyuncularına uyarılarda bulunduğu vurgulandı.







