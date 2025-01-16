Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ''Bilyoner ile 2024'ün en unutulmaz anını'' seçti.
Birçok unutulmaz an yaşamasına rağmen 2024'ün en unutulmaz anı olarak 24. şampiyonluğun kazanıldığı anı seçen Okan Buruk, "İnanılmaz güzel yorumlar var. Birçok şey gördüm. Hatta oraya baktıktan sonra kararsız da kaldım bazı şeylerde ama benim için en unutulmaz an, herhalde en anlamlısı olan şampiyonluk anı, 24. şampiyonluk. Maç sonu 25. şampiyonluk hedefini dile getirmek, 5. yıldız hedefini dile getirmek... O yüzden benim için en değerlisi 24. şampiyonluk anı." ifadelerini kullandı.
"BİLYONER'E TEŞEKKÜR EDERİM"
Son olarak Bilyoner'e teşekkür eden Buruk, "Bilyoner'e çok teşekkür ediyorum. Umarım ki mayıs ayında bu şampiyonluğun en önemli anını tekrar birlikte seçeriz. Tekrar Bilyoner'e teşekkür ederim." sözlerini sarf etti.
Birçok unutulmaz an yaşamasına rağmen 2024'ün en unutulmaz anı olarak 24. şampiyonluğun kazanıldığı anı seçen Okan Buruk, "İnanılmaz güzel yorumlar var. Birçok şey gördüm. Hatta oraya baktıktan sonra kararsız da kaldım bazı şeylerde ama benim için en unutulmaz an, herhalde en anlamlısı olan şampiyonluk anı, 24. şampiyonluk. Maç sonu 25. şampiyonluk hedefini dile getirmek, 5. yıldız hedefini dile getirmek... O yüzden benim için en değerlisi 24. şampiyonluk anı." ifadelerini kullandı.
"BİLYONER'E TEŞEKKÜR EDERİM"
Son olarak Bilyoner'e teşekkür eden Buruk, "Bilyoner'e çok teşekkür ediyorum. Umarım ki mayıs ayında bu şampiyonluğun en önemli anını tekrar birlikte seçeriz. Tekrar Bilyoner'e teşekkür ederim." sözlerini sarf etti.