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Quaresma zirvede

Cenk Tosun'un satılması sonrası golcü konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın yüzü 10 numarada da gülmüyor.Talisca'nın Çin'e gitmesinin ardından bu bölgede eksiklik yaşayan siyah-beyazlılarda Ljajic'in sakatlığı moralleri bozdu. Sırbistan Millî Takımı kampında sakatlanan ve kasığında yırtık tespit edilen yıldız oyuncu pazartesi günü İstanbul'a gelecek.Yapılan kontrollerin ardından son durumu belirlenecek olan Boşnak asıllı yıldızın ne kadar sahalardan uzak kalacağı kestirilemiyor ancak 8 gün sonra Göztepe ile deplasmanda oynanacak maça yetişmesi de zor görünüyor.Ljajic'in sakatlanması Şenol Güneş'in de planlarını değiştirdi. Sezon başından bu yana zaman zaman Adriano ve Babel'i 10 numarada deneyen tecrübeli çalıştırıcı, bekleneni veremeyen Oğuzhan'a mecburi olarak yeniden şans tanıyacak.Güneş ile Oğuzhan'ın arası Kayserispor maçında açılmıştı. 60. dakikada kenara alınan millî futbolcu bu karardan memnun kalmamış ve hocanın elini sıkmadan soyunma odasına gitmişti. Teknik heyetin tek isteği ise Oğuzhan Özyakup'un A Millî Takım'dan sağlam dönmesi.Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına dün çift idmanla devam etti. Antrenmanlara millî takımlarda olan Ljajic, Oğuzhan, Atiba, Larin, Vida, Medel, Roco, Pepe, Babel, Güven, Utku ve Dorukhan katılmadı.Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma şut pası istatistiğinde Süper Lig'in en iyisi konumunda. Portekizli oyuncu, ligde geride kalan haftalarda 20 şut pası verdi ve bunların 4'ü golle sonuçlandı. Quaresma'yı 19 şut pası ile Başakşehirli Visca takip ediyor.