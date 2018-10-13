  •  
    ..Ve Bilic, Beşiktaş'tan onun transferini istedi
  •  
    "Instagram'a fotoğraf koyacağına oynasın..."
  •  
    "Jack Wilshere'i İYİ Kİ F.Bahçe'ye almamışız"
  •  
    Terim'in milli maçlarda izlettirdiği 5 forvet belli
  •  
    Ocak'ta Türkiye'ye veda edecek olan 11 futbolcu

Oğuzhan Özyakup, mecburen yeniden 10 numara!

Adem Ljajic'in kasığında yırtık meydana gelmesi moralleri bozdu. Şenol Güneş, Göztepe maçı için planını değiştirdi

Kaynak: Türkiye
Oğuzhan Özyakup, mecburen yeniden 10 numara!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2018 11:50
Cenk Tosun'un satılması sonrası golcü konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın yüzü 10 numarada da gülmüyor.

Talisca'nın Çin'e gitmesinin ardından bu bölgede eksiklik yaşayan siyah-beyazlılarda Ljajic'in sakatlığı moralleri bozdu. Sırbistan Millî Takımı kampında sakatlanan ve kasığında yırtık tespit edilen yıldız oyuncu pazartesi günü İstanbul'a gelecek.

Yapılan kontrollerin ardından son durumu belirlenecek olan Boşnak asıllı yıldızın ne kadar sahalardan uzak kalacağı kestirilemiyor ancak 8 gün sonra Göztepe ile deplasmanda oynanacak maça yetişmesi de zor görünüyor.

Araları açılmıştı

Ljajic'in sakatlanması Şenol Güneş'in de planlarını değiştirdi. Sezon başından bu yana zaman zaman Adriano ve Babel'i 10 numarada deneyen tecrübeli çalıştırıcı, bekleneni veremeyen Oğuzhan'a mecburi olarak yeniden şans tanıyacak.

Güneş ile Oğuzhan'ın arası Kayserispor maçında açılmıştı. 60. dakikada kenara alınan millî futbolcu bu karardan memnun kalmamış ve hocanın elini sıkmadan soyunma odasına gitmişti. Teknik heyetin tek isteği ise Oğuzhan Özyakup'un A Millî Takım'dan sağlam dönmesi.

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına dün çift idmanla devam etti. Antrenmanlara millî takımlarda olan Ljajic, Oğuzhan, Atiba, Larin, Vida, Medel, Roco, Pepe, Babel, Güven, Utku ve Dorukhan katılmadı.

Quaresma zirvede

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma şut pası istatistiğinde Süper Lig'in en iyisi konumunda. Portekizli oyuncu, ligde geride kalan haftalarda 20 şut pası verdi ve bunların 4'ü golle sonuçlandı. Quaresma'yı 19 şut pası ile Başakşehirli Visca takip ediyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için