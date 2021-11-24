OGM Ormanspor, Lodovika-FCSM Csata deplasmanında!

OGM Ormanspor, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu 5. hafta maçında Perşembe günü Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata'ya konuk olacak.
Nemzeti Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Grupta oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan başkent temsilcisi 7 puanla ilk sırada yer alırken, Macaristan takımı ise 5 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
OGM Ormanspor, sezonun ikinci haftasında sahasında karşılaştığı Ludovika-FCSM Csata'yı 70-52 mağlup etmişti.
Nemzeti Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Grupta oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan başkent temsilcisi 7 puanla ilk sırada yer alırken, Macaristan takımı ise 5 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
OGM Ormanspor, sezonun ikinci haftasında sahasında karşılaştığı Ludovika-FCSM Csata'yı 70-52 mağlup etmişti.