OGM Ormanspor, Lodovika-FCSM Csata deplasmanında!

OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Perşembe günü Ludovika-FCSM Csata'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor, Lodovika-FCSM Csata deplasmanında!
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24 Kasım 2021 14:41
OGM Ormanspor, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu 5. hafta maçında Perşembe günü Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata'ya konuk olacak.

Nemzeti Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan başkent temsilcisi 7 puanla ilk sırada yer alırken, Macaristan takımı ise 5 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

OGM Ormanspor, sezonun ikinci haftasında sahasında karşılaştığı Ludovika-FCSM Csata'yı 70-52 mağlup etmişti.


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