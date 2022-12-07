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OGM Ormanspor, liderliği cebine koydu

OGM Ormanspor, Arka Gdynia'yı 6 sayı farkla mağlup ederek grup liderliğine yükseldi ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor, liderliği cebine koydu
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07 Aralık 2022 23:03
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Polonya temsilcisi VBW Arka Gdynia'yı 66-60 yenerek üst tura çıkmayı garantiledi.

Gdynia Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini (19-16) VBW Arka Gdynia önde geçerken, ikinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Polonya temsilcisi, devreye 43-27 üstün girdi.

Maçın üçüncü periyodunda skorer bir oyun sergileyen OGM Ormanspor, son çeyreğe 52-49 önde girmeyi başardı.

Karşılaşmanın son periyodunda da iyi oyununu sürdüren Ankara ekibi, maçı 66-60 kazandı.

Grupta oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan OGM Ormanspor, bu sonuçla liderliğe yükseldi ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.

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