OGM Ormanspor, liderliği cebine koydu

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Polonya temsilcisi VBW Arka Gdynia'yı 66-60 yenerek üst tura çıkmayı garantiledi.



Gdynia Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini (19-16) VBW Arka Gdynia önde geçerken, ikinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Polonya temsilcisi, devreye 43-27 üstün girdi.



Maçın üçüncü periyodunda skorer bir oyun sergileyen OGM Ormanspor, son çeyreğe 52-49 önde girmeyi başardı.



Karşılaşmanın son periyodunda da iyi oyununu sürdüren Ankara ekibi, maçı 66-60 kazandı.



Grupta oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan OGM Ormanspor, bu sonuçla liderliğe yükseldi ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.





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