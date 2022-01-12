Öcal Uluç: 'Gitmesi için küme düşmesi mi gerekiyordu?'

Öcal Uluç, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasını Türkiye Gazetesi'nde değerlendirdi. Yazının tamamını gazeteyi satın alarak okuyabilirsiniz.



İşte Uluç'un o satırları:



"Fenerbahçe'de "takım, puan cetvelinde dördüncü iken", kampanya hâlinde "Pereira gitmeli" diye tempo tutan, haykıran spor medyamız… "Geçen yıl 1 gol averajı ile şampiyonluğu kaçıran kadroya 26 milyon avroluk takviye yaptıran" ama bu sezon ligin 12'nciliğine, liderin 22 puan gerisinde demir atan, alt ligde "düşme adayları arasında olan" Denizlispor'a kendi sahasında elenip "Avrupa kupaları ümidi de kaybederek" Türkiye Kupası'ndan elenen bir teknik adam için "Galatasaray'ın acıları" operasında "Kalmalı" aryası için tenörlük, baritonluk yapma yarışına" giriyor, tek tük sopranolarda var; alkışlar…



Dünyanın Patagonya'sından, Uganda'sına kadar hangi ülkede "bu duruma düşmüş, düşürülmüş bir takımın teknik adamı" işbaşında tutulabilir?



Düşme hattına, "bıraktım şampiyonluğu, Avrupa kupaları hakkına göre daha yakın olan" bir takım var ortada; Hoca'nın gitmesi için "küme düşmesi" mi gerekiyor?..



Kim kurdu, bu takımı kim çalıştırıyor, bu takımın sahaya çıkacak kadrosunu kim yapıyor, taktikleri kim veriyor; bu takım koşamıyorsa, "golü bıraktım bir yana", doğru dürüst şut / taç / korner bile atamıyorsa, sorumlu kimdir?..



Hiç sıkılmadan "bu yetersiz takımın kadro mühendisliğini kim yaptı" diye soranımız bile var. "Yenileceksek bari Türk çocuklarıyla, gençlerimizle yenilelim" diyen rahmetli Başkan Mustafa Cengiz'i "düşman" ilan eden kimdi?..



Şimdi "üç yıllık genç ve Türk oyuncular projesini yapmak için kariyerimi ortaya koydum" diyerek görevde kalmak isteyen kim?..



Bilmem ki, "Onu, maaşına yüzde 100 zam yaparak iş başına getiren" Burak Başkan, "yaptığı hatayı" anlayabildi mi?.."





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