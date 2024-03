Obradovic: 'Savsaklayanı affetmem, kenara alırım!'

Partizan başantrenörü Zeljko Obradovic, çalıştırdığı takımlarda her zaman bağlı kaldığı ilkelerden bahsetti.



EuroLeague'in Avrupa'da büyük başarılar kazanmış olan koçlarına yer verdiği "Euroleague Masterminds" programının ilk konuğu olan Obradovic, basketbolla ilişkisini anlatırken, başlangıcı şu sözlerle yaptı:



"Koçluk kariyerime 1991'de başladım ve şu anda 2023'teyiz. Çok uzun zaman geçti ve bu süreçte basketbol çok değişti."



"Takımlarımdan istediğim şey, sahip oldukları kaliteyi kullanıp akıllı oynamaları. Uyum sağlamaları gerekiyor. Her şeyi düşünmek gerekiyor ve bence küçük detaylar fark yaratıyor. Profesörüm Aleksandar Nikolić'le çalışmak benim için büyük bir fırsat oldu. Ayrıntıları o halletmişti. Muhtemelen ben de onun sayesinde yapıyorum."



Obradović, başarılarla dolu kariyeri boyunca çalıştığı tüm takımlardan oyunculardan neler talep ettiğine ise şu şekilde dikkat çekti:



"Her şeyden önce oyuncuların idmanlarda nasıl tepki vereceği oldukça önemli, çünkü idman çok çok önemli. Eğer idmanda iyiysen maç içinde de iyi olursun. Takımın odaklanmadığı idmanlardan nefret ederim. Bir veya iki oyuncunun savsakladığını görürsem, onları benche alıp diğerleriyle devam etmek daha iyi bir yoldur.



Basketbol koçu olmak için çok düşünmeniz ve oyuncularınızı izlemeniz gerekiyor. Oyun kurucularımdan isteğim şey, 20 saniyelik normal bir hücum oynayabilmemiz için her zaman çok hızlı pas vermeleri. Daha sonra, basit çözümleri seçiyoruz. Basit şeyler. Basketbol özünde nedir? İçeride oynarsınız, ikili oyun oynarsınız ve bire bir oynarsınız."



Efsanevi Sırp antrenör, işine halen devam etmeye olan arzusunu da dile getirdi:



"Her gün, yeni bir şeyler öğrenmek ve daha iyi olmak için bir fırsattır. Sevdiğiniz işi yapmanın büyük bir ayrıcalık olduğuna inanıyorum. Ve basketbolu çok seviyorum. Yani çok sevdiğim bu işi yapabiliyor olduğum için çok çok mutluyum."



Obradović ve Partizan ön elemelerde yer almak için mücadele ederken, siyah beyazlılar 14-17'lik dereceleriyle Milan, Valencia ve Efes'le 10. sırayı paylaşıyor.





