Nurettin Açıkalın: 'Galibiyeti kaçıran taraf bizdik'

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Fenerbahçe maçı sonrası Ekol TV'ye konuştu.



Açıkalın, "Maçla ilgili, ben her iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Çok güzel, kora kor bir maç oldu. Kayserispor'un mücadelesi takdire şayandı. Takımımı kutluyorum. Eksiklerle ilgili söylenenler vardı. Bugün bir kez daha Kayserispor formasını giyen her oyuncu gerektiği gibi oynar, terinin son damlasına kadar mücadele eder. Kayserispor'un eksiği, sakatı var diye bir şey olmaz önemli olan mücadeledir. Onu da sahaya yansıtan oyuncularımın hepsinin alnından teker teker öpüyorum." dedi.



Nurettin Açıkalın, sözlerine, "Böyle oyuncuları olan, böyle teknik heyeti olan, böyle mücadele eden takımın başkanı 1 puanı razı olarak maça çıkar mı? Kayserispor, her maça kazanmak için çıkar. Bu maça da öyle çıktık. Bu maçta da kaçıran tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum." diye devam etti.



PRİM



"Bu maça özel prim var mıydı?" sorusuna cevap veren Nurettin Açıkalın, "Onlar bizim özelimizdeki şeyler. Ama bu maç özelinde hiç prim açıklaması yapmadık. Bizim bir prim sistemimiz var, o şekilde ilerliyoruz." sözlerini sarf etti.



SERGEJ JAKIROVIC



Nurettin Açıkalın, Sergej Jakirovic tercihleri için gelen sorunun ardından, "Daha önce de açıklamasını yaptım. Kayserispor, birlik ve beraberliğin dersini veriyor şu anda. Biz herkesin görüşüne açığız. Hocamızın ismini getirdiler. Değerlendirir misiniz dediler, Muhammed Hocamız iletişime geçti ve ikna etti. Hocamızı şehrimize kazandırdık ve Türk futboluna da kazandırdığımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.