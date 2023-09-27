Nuno Mendes'ten PSG'ye kötü haber

PSG, Nuno Mendes'in ameliyat olacağını ve Portekizli futbolcunun 4 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nuno Mendes'ten PSG'ye kötü haber
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27 Eylül 2023 19:15
Paris Saint-Germain, Nuno Mendes'in sakatlığı için bir açıklama yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mendes'in durumunun detaylı incelendiği ve Portekizli oyuncunun cuma günü ameliyat olacağı belirtildi.

Mendes'in ameliyatın ardından 4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.

21 yaşındaki futbolcu, Mayıs ayından bu yana sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı.



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