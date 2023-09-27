Nuno Mendes'ten PSG'ye kötü haber

Paris Saint-Germain, Nuno Mendes'in sakatlığı için bir açıklama yaptı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mendes'in durumunun detaylı incelendiği ve Portekizli oyuncunun cuma günü ameliyat olacağı belirtildi.
Mendes'in ameliyatın ardından 4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.
21 yaşındaki futbolcu, Mayıs ayından bu yana sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mendes'in durumunun detaylı incelendiği ve Portekizli oyuncunun cuma günü ameliyat olacağı belirtildi.
Mendes'in ameliyatın ardından 4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.
21 yaşındaki futbolcu, Mayıs ayından bu yana sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı.