Numara çılgını Ben Arfa 3'ün nedenini açıkladı

Futbola 6 ay ara verdikten sonra Real Valladolid'e transfer olan Hatem Ben Arfa, ilginç forma tercihinin sebebini açıkladı.Bugüne kadar yaptığı ilgin forma numarası tercihleriyle dikkat çeken Hatem Ben Arfa, Real Valladolid'de 3 numaralı formayı seçmişti. La Liga kurallarına göre 1'den 25'e kadar forma seçme hakkı bulunan Fransız yıldız, 3 numaralı formayı seçme nedenini şu sözlerle açıkladı: "Oynadığı her takımda ilginç forma numarası tercihleri yapan Ben Arfa'nın Real Valladolid'de 3'ün yanı sıra 8, 12 ve 15 numaraları seçme şansı bulunuyordu.Ben Arfa bugüne kadar oynadığı Marsilya, Lyon, Newcastle, Rennes, Nice, PSG, Hull City'de 5, 7, 9, 10, 18, 20, 21, 34 ve 37 numaraları tercih etmişti.