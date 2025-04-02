Nottingham Forest, MANU'yu tek golle yıktı!

Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest, konuk ettiği Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nottingham Forest, MANU'yu tek golle yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2025 01:46
Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest, Manchester United'ı konuk etti.

The City Ground'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü, 5. dakikada Anthony Elanga kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3. kez galip gelen Nottingham Forest, 57 puana yükseldi ve 3. sırada konumlandı.

4 maç sonra mağlup olan Manchester United ise 37 puanda kaldı ve 13. sırada yer aldı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Nottingham Forest, Aston Villa'ya konuk olacak. Manchester United ise Manchester City'yi konuk edecek.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery