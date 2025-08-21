21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Noah Okafor, Leeds United'da!

Leeds United, Milan'dan Noah Okafor'u 21 milyon Euro karşılığında transfer etti. İsviçreli yıldız, İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.

21 Ağustos 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: leedsunited.com
Noah Okafor, Leeds United'da!
Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Noah Okafor'un yeni takımı resmiyet kazandı.

Leeds United, Milan forması giyen İsviçreli yıldızı 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

Transferi hakkında konuşan Okafor, "Bence bu harika bir gün, çok heyecanlıyım. Çocukken Premier Lig'de oynamayı hayal ederdim. Bu yüzden benim için oldukça kolay bir karardı. Ben de, evet, futbolum Premier Lig'e uygun, bu gerçekleşen bir rüya gibi, dedim. Sahaya adım atmak için sabırsızlanıyorum. Premier Lig'in dünyanın en iyi ligi olduğunu duydum, çok yoğun. Orada oynamış veya oynamakta olan birçok arkadaşım var." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki yıldız oyuncu, İngiliz ekibi ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.


