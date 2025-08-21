Noah Okafor, Leeds United'da!

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Noah Okafor'un yeni takımı resmiyet kazandı.



Leeds United, Milan forması giyen İsviçreli yıldızı 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.



Transferi hakkında konuşan Okafor, "Bence bu harika bir gün, çok heyecanlıyım. Çocukken Premier Lig'de oynamayı hayal ederdim. Bu yüzden benim için oldukça kolay bir karardı. Ben de, evet, futbolum Premier Lig'e uygun, bu gerçekleşen bir rüya gibi, dedim. Sahaya adım atmak için sabırsızlanıyorum. Premier Lig'in dünyanın en iyi ligi olduğunu duydum, çok yoğun. Orada oynamış veya oynamakta olan birçok arkadaşım var." ifadelerini kullandı.



25 yaşındaki yıldız oyuncu, İngiliz ekibi ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.





