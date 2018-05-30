Noah, Knicks'e dönmeyecek

New York Knicks koçu Jeff Hornacek, takımın pivotu Joakim Noah ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Tecrübeli pivotun, geçtiğimiz Ocak ayının sonlarından Hornacek ile yaşadığı münakaşa sonrası bir daha takıma dönmediği açıklandı.
Hornacek, durumu şöyle açıkladı: "Üç dört hafta önce bir şey oldu. Jo ile bunu hallettik. Henüz sonuçlanmadı, çünkü hala kadroda. O durumu hallettik. Söyleyecek fazla bir şey yok."
Takas son günü öncesi Noah'yı yollamak isteyen New York ekibi, yüklü kontratından ötürü bunu başaramamıştı.