23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Nikola Jokic, ESPN anketinde MVP yarışına önde başladı

23 Eylül 2025 11:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Denver Nuggets'ın yıldız pivotu Nikola Jokic, ESPN tarafından yapılan erken sezon MVP anketinde zirvede yer aldı.

Tim Bontemps'in gerçekleştirdiği ankete göre Jokic, 7 oy alarak birinci olurken, Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander 5 oyla ikinci sırada yer aldı. Luka Doncic 4 oyla üçüncü olurken, Victor Wembanyama 2 oy aldı. Giannis Antetokounmpo ve Anthony Edwards ise birer oy aldı.

Üç kez MVP seçilen Jokic, 2025-26 sezonuna NBA tarihinin en dominant oyuncularından biri olarak girdi.


Bir Batı Konferansı scout'ı ESPN'e yaptığı açıklamada, "Jokic ligin en iyi oyuncusu ve Nuggets bu sezon daha da iyi olacak," ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Jokic kariyer rekoru kırarak 29.6 sayı, 12.7 ribaund ve 10.2 asist ortalamaları yakaladı. %57.6 saha içi isabet ve %41.7 üç sayı yüzdesiyle oynadı.

2025 MVP'si Gilgeous-Alexander, geçtiğimiz sezon Thunder formasıyla 32.7 sayı, 6.4 asist ve 5.0 ribaund ortalamaları yakalayarak Batı Konferansı'nda dikkatleri üzerine çekti.

Luka Doncic ise sezon ortasında Los Angeles Lakers'a takas edilmiş ve sezonu 28.2 sayı, 7.5 asist, 8.1 ribaund ortalamalarıyla tamamlayarak MVP adayları arasında kalmayı başarmıştı.

San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, ikinci sezonunda 24.3 sayı, 11.0 ribaund ve 3.8 blok ortalamalarıyla takımının yeniden yapılanma sürecinde önemli bir rol üstlendi.

Antetokounmpo 30.4 sayı, 11.9 ribaund ortalamaları yakalarken, Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards 27.6 sayı, 5.5 asist ve 7.8 ribaund istatistikleriyle yüksek performans gösterdi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
