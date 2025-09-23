Denver Nuggets'ın yıldız pivotu Nikola Jokic, ESPN tarafından yapılan erken sezon MVP anketinde zirvede yer aldı.Tim Bontemps'in gerçekleştirdiği ankete göre Jokic, 7 oy alarak birinci olurken, Oklahoma City Thunder guardı5 oyla ikinci sırada yer aldı.4 oyla üçüncü olurken,2 oy aldı.veise birer oy aldı.Üç kez MVP seçilen Jokic, 2025-26 sezonuna NBA tarihinin en dominant oyuncularından biri olarak girdi.Bir Batı Konferansı scout'ı ESPN'e yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz sezon Jokic kariyer rekoru kırarak 29.6 sayı, 12.7 ribaund ve 10.2 asist ortalamaları yakaladı. %57.6 saha içi isabet ve %41.7 üç sayı yüzdesiyle oynadı.2025 MVP'si Gilgeous-Alexander, geçtiğimiz sezon Thunder formasıyla 32.7 sayı, 6.4 asist ve 5.0 ribaund ortalamaları yakalayarak Batı Konferansı'nda dikkatleri üzerine çekti.Luka Doncic ise sezon ortasında Los Angeles Lakers'a takas edilmiş ve sezonu 28.2 sayı, 7.5 asist, 8.1 ribaund ortalamalarıyla tamamlayarak MVP adayları arasında kalmayı başarmıştı.San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, ikinci sezonunda 24.3 sayı, 11.0 ribaund ve 3.8 blok ortalamalarıyla takımının yeniden yapılanma sürecinde önemli bir rol üstlendi.Antetokounmpo 30.4 sayı, 11.9 ribaund ortalamaları yakalarken, Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards 27.6 sayı, 5.5 asist ve 7.8 ribaund istatistikleriyle yüksek performans gösterdi.