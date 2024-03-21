Nijerya'dan Osayi Samuel açıklaması!

Nijerya Milli Takımı Medya Direktörü Babafemi Raji, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından taraftarlar yaşadığı olayla gündem olan Bright Osayi-Samuel ile ilgili konuştu.
Raji, 26 yaşındaki futbolcu, "Onun burada olmasından dolayı hepimiz heyecanlıyız. Burada harika oyunculara sahibiz, son derece disiplinli oyuncular" ifadelerini kullandı.
"EN DİSİPLİNLİ OYUNCULARDAN"
Raji, Osayi Samuel'in disiplinli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Beğenin ya da beğenmeyin, Afrika futbolu söz konusu olduğunda en disiplinli oyunculardan biridir, sadece Nijerya'dan bahsetmiyorum" dedi.
"BUNUN ÜSTÜNDE DURMAYACAĞIZ"
Babafemi Raji, son olarak, "Bu olayların üzerinde durmayacağız. Burada düşündüğümüz şey milli takımla ilgili. O da takımda yer almak için savaşmak için burada. Bright ve takımın geri kalanı cuma günü Gana'yı yenmemiz için ellerinden geleni yapacaklardır" sözlerini sarf etti.
Raji, 26 yaşındaki futbolcu, "Onun burada olmasından dolayı hepimiz heyecanlıyız. Burada harika oyunculara sahibiz, son derece disiplinli oyuncular" ifadelerini kullandı.
"EN DİSİPLİNLİ OYUNCULARDAN"
Raji, Osayi Samuel'in disiplinli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Beğenin ya da beğenmeyin, Afrika futbolu söz konusu olduğunda en disiplinli oyunculardan biridir, sadece Nijerya'dan bahsetmiyorum" dedi.
"BUNUN ÜSTÜNDE DURMAYACAĞIZ"
Babafemi Raji, son olarak, "Bu olayların üzerinde durmayacağız. Burada düşündüğümüz şey milli takımla ilgili. O da takımda yer almak için savaşmak için burada. Bright ve takımın geri kalanı cuma günü Gana'yı yenmemiz için ellerinden geleni yapacaklardır" sözlerini sarf etti.
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