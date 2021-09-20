Nihat Özdemir, Şenol Güneş'in tazminatını açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz için düzenlenen imza töreninde eski teknik adam Şenol Güneş'in alacağı tazminat bedeliyle ilgili açıklama yaptı.



TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Şenol Güneş'in tazminatıyla ilgili açıklaması şu şekilde:



"TFF ile Şenol Güneş arasında yapılan sözleşmede belirlenen tazminatın yarısından azına anlaştık ve karşılıklı ibralaştık."



