Nihat Kahveci: 'Bizi bu hale Beşiktaş getirdi'

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Lausanne Sport ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı yorumladı. Siyah beyazlı takımın efsane değerlendirmesinde çarpıcı ifadeler kullandı.





"BİZİ BU HALE GETİRDİ BEŞİKTAŞ"





Maç 1-1 oldu, 7 dakika uzadı. "Niye 7 dakika verdin" diyoruz. Bizi bu hale getirdiler. Normalde "7 değil 10 ver, Beşiktaş yener" dememiz lazım ama diyemiyoruz. 2-1 yenilebiliriz diye düşündüm. Bizi bu hale getirdi Beşiktaş Futbol Takımı. 1-1 kötü skor değil ama İspanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da oynamadı. İsviçre'de oynadın. Bir tane oyuncu söyleyin bana bu takımla ilgili.

"BEN KORKUYORUM"





7 dakika uzatma verildiğinde bize "Aman 2-1 olmasın" dedirtiyor bu futbol takımı Ole hoca önderliğinde... O kadar kötü kadro yok. Eksik var mı, var ama bu seviyede "Kanadım yok, iyi oynayamadım" kabul edilebilir değil. 1-1 döndük, skor çok iyi. Ben korkuyorum, St. Patrick's 2 tane attı Beşiktaş'a. Bu takım ne oynadığını biliyor. Beşiktaş'a 20 tane şu attı. Bana kimse bu takım "Astana'ya 5 tane attı" demesin. Para farkı var. Senin 2 oyuncun 50 milyon euro.





"MAÇ SONU HOCAYA SORARDIM"





Normalde üçlü oynadığında Paulista'yı Rashica'nın arkasına koyarsın ki Rashica öne gittiğinde Paulista sağ bek gibi orayı kapatır dersin. Emirhan sol ayak, ters. Sağına çalım atıp attılar, içeri girdiler. Futboldan anlayan 100 kişi Emirhan'ı sağa koymaz. Niye böyle oynadı, anlamıyorum. Maç sonu hocaya sorardım.





"TOPLANTIYA BİLE GEREK YOK"





Beşiktaş bu turu geçemezse Serdal Başkanım, yönetim kurulu, toplantıya bile gerek yok. Eğer maç sonu düdük çaldığında Lausanne turu geçerse "Hocam kendine iyi bak" deyin. Çünkü Beşiktaş'ın ayarında bir rakip değil. Bu kadar da değil.





İlk kez Ole hocanın geldiğinden beri oyuncuları eleştirdiğini görüyorum ve katılıyorum. Hoca sahanın içinde takımı ateşleyecek oyuncu eksikliği hissediyor. Ama bugün herhangi bir sorunun nedeni, birinin takımı ateşlememesi değil. Organizasyon sorunu var. Birbiriyle uyum sorunu var.



