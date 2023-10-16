Nicolo Fagioli'nin menajerinden açıklama!

Juventus forması giyen Nicolo Fagioli'nin menajeri Giordano, bahis oynadığını kabul eden oyuncusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nicolo Fagioli'nin menajerinden açıklama!
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16 Ekim 2023 17:07
Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli, bahis oynadığını itiraf etmişti.
 
İtalyan oyuncunun menajeri Giordano, Republica'ya bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 
 
Bu sorunun yaşandığı zamanlarda kendisinin Fagioli'nin menajerini olmadığını söyleyen Giordano, ''O dönemlerde Fagioli'nin menajerlik görevinde bulunmuyorduk. Buna rağmen onu yalnız bırakmamaya karar verdik. Ona her şekilde yardım etmeye çalıştık ve bizimle sözleşme imzaladığından beri örnek bir davranış sergilediğini söylemeliyim.'' dedi. 
 
İNDİRİM ALMAK İSTİYOR

Öte yandan İtalyan basınında, Fagioli'nin, cezasında indirim almak istediği ve bu nedenle avukatıyla birlikte savcılığa bahis soruşturmasında yardım stratejisi izledikleri ifade edildi. Fagioli'nin muhtemel 3 yıl cezasında yüzde 50 indirim almak için bu doğrultuda hareket ettiği öne sürüldü.

22 yaşındaki futbolcunun cezasının birkaç gün içinde açıklanabileceği kaydedildi.
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