Nico Paz'ın yeni adresi İtalya Serie A

İtalya Serie A ekibi Como, Real Madrid'in 19 yaşındaki genç hücum oyuncusu Nico Paz'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nico Paz'ın yeni adresi İtalya Serie A
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26 Ağustos 2024 11:40
Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki on numara Nico Paz, sürpriz bir transfer gerçekleştirdi.

İtalya Serie A ekibi Como, genç hücum oyuncusu Nico Paz'ı kadrosuna kattı.

İtalyan ekibi, genç oyuncuyla 2028 yılına dek sözleşme imzaladı.

Real Madrid, Nico Paz'dan 6 milyon euro bonservis kazanacak.

KARİYER RAKAMLARI

Şu ana dek kariyerinde 70 maça çıkan Nico Paz, 18 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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