Nico Paz'ın yeni adresi İtalya Serie A

Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki on numara Nico Paz, sürpriz bir transfer gerçekleştirdi.
İtalya Serie A ekibi Como, genç hücum oyuncusu Nico Paz'ı kadrosuna kattı.
İtalyan ekibi, genç oyuncuyla 2028 yılına dek sözleşme imzaladı.
Real Madrid, Nico Paz'dan 6 milyon euro bonservis kazanacak.
KARİYER RAKAMLARI
Şu ana dek kariyerinde 70 maça çıkan Nico Paz, 18 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
İtalya Serie A ekibi Como, genç hücum oyuncusu Nico Paz'ı kadrosuna kattı.
İtalyan ekibi, genç oyuncuyla 2028 yılına dek sözleşme imzaladı.
Real Madrid, Nico Paz'dan 6 milyon euro bonservis kazanacak.
KARİYER RAKAMLARI
Şu ana dek kariyerinde 70 maça çıkan Nico Paz, 18 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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