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NFL oyuncusu Kelce, Ben Simmons'a: "Yalnızca daha iyi oynaman yeter"

NFL takımı Philadelphia Eagles'ın oyuncusu Jason Kelce, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'a "Yalnızca daha iyi oynaması" tavsiyesinde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NFL takımı Philadelphia Eagles'ın oyuncusu Jason Kelce, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'a "Yalnızca daha iyi oynaması" tavsiyesinde bulundu.

Bir basın toplantısında Philadelphia ve sporcuları arasındaki ilişki hakkında konuşurken Kelce, Simmons'ın durumunun "sorumluluk almak istememsine" dayandığını söyledi.

"Eğer serbest atışlarını düzeltseydin ve bir oyuncu olarak daha iyi olsaydın, bunların hiçbiri olmazdı. Herkes bu şehirde oynamanın ne kadar zor olduğundan şikayet edebilir. Daha iyi oyna yeter abi. Bu şehir seni sevecek.

Oynaması zor bir yer olduğunu söyleyen birçok kişi var. Dürüst olmak gerekirse, çözüm şu kadar kolay: Sadece çık ve daha sıkı oyna."

"PHILLY MEDYASIYLA BÖYLE BAŞA ÇIKILMAZ"

Kelce, Simmons'a karşı hiçbir art niyetinin olmadığını, ancak durumu "ne şekilde açıklanırsa açıklansın" bir trajedi olarak değerlendirdiğini belirtti:

"Bu yetenekli adamların hepsi buraya getirildi ama ne herhangi bir sebepten ötürü işi yürütemediler. Ama en azından Philly medyasıyla nasıl başa çıkılmaması gerektiğine dair oldukça iyi bir örnek oluyor."

Geçtiğimiz Çarşamba günü New Orleans Pelicans'a karşı ekibin ilk sezon maçında uzaklaştırma cezası almış olan Simmons, ayrıca takımın dört hazırlık maçını kaçırdığı için 1.4 milyon dolar para cezasına çarptırılmış ve kaçırdığı diğer antrenmanlar için ise başka para cezaları almıştı.


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