New York Liberty, Minnesota Lynx'e karşı WNBA Finalleri'nin uzatmalara giden 5. maçında 67-62 galip gelerek, takım tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.



Bu galibiyet, New York şehrine, Knicks'in 1973'te NBA şampiyonluğunu kazanmasından bu yana ilk basketbol şampiyonluğunu getirmiş oldu.



New York'ta Jonquel Jones, 17 sayı ve 6 ribaundlık performansıyla Liberty'yi galibiyete taşıyarak, WNBA Finaller MVP'si ödülüne layık görüldü.



Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Breanna Stewart karşılaşmada 13 sayı bulurken, Sabrina Ionescu ise yalnızca 5 sayıda kaldı ancak sağlam savunma ve güçlü destek kadrosu, New York'u galibiyete taşıyan faktörler oldu.



Her iki takım arasında da mücadele dolu ve savunma ağırlıklı olan uzatma periyodunda toplamda sadece 9 sayı atılırken, Stewart serbest atış çizgisinde skoru belirleyen sayıları bulmayı başardı ve Liberty ekibi sahadan şampiyon olarak ayrıldı.



Lynx ekibinde Napheesa Collier, 22 sayıyla takımın en skorer ismiydi.