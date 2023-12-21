New Orleans Pelicans, Jarrett Allen'a talip

New Orleans Pelicans'ın, Cleveland Cavaliers pivotu Jarrett Allen'a talip olması muhtemel takımlar arasında yer aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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New Orleans Pelicans, Jarrett Allen'a talip
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21 Aralık 2023 14:44
New Orleans Pelicans'ın, Cleveland Cavaliers pivotu Jarrett Allen'a talip olması muhtemel takımlar arasında yer aldığı bildirildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Allen'ın Cavaliers'la olası takasları araştıran çeşitli takımlardan "bol miktarda ilgi" gördüğünü belirtti.

Cavaliers an itibariyle 16-12'lik bir dereceye (Doğu altıncısı) sahip olmasına rağmen, yönetimin kadroyu yeniden düzenlemeyi düşünebileceğine dair spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.

Allen'ın bu sezonki performansı maç başına 12,8 sayı, 8,3 ribaund ve 1,0 blok ortalamalarıyla, beklenenin altında kalmıştı.

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