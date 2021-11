Nestor El Maestro: 'Beklemediğimiz şeyler yaşandı'

Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Sakatlık gibi, VAR faktörü gibi beklemediğimiz şeyler yaşandı. Gole çeviremediğimiz pozisyonlar var. Her takıma karşı 1, 2, 3, 4, 5 şans bulup, bunun üzerine golleri bulamazsak, bu fırsatları değerlendiremezsek karşı taraf bu cezayı keser." dedi.



El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.



Karşılaşmada bir anlamda "dejavu" yaşadıklarını kaydeden El Maestro, şöyle konuştu:



"Sahada çok iyi işler yaptık ama sonuç alamadık. Sahaya istediklerimi yansıtan oyuncularımı tebrik etmek isterim. Sahaya yansıtmak istediğimiz futbolu gerçekleştirdiler, kontrolümüz altında olarak veya kontrolümüz altında olmayarak sahada yaşanan birçok konuda iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum ama sonuç olarak puansız ayrılıyoruz. Bizi üzen şey bu."



El Maestro, herkesin her şeyi şans faktörüne bağlayabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama bugün beklenmeyen durumlar yaşandı saha içinde. Sakatlık gibi, VAR faktörü gibi beklemediğimiz şeyler yaşandı. Gole çeviremediğimiz pozisyonlar var. Her takıma karşı 1, 2, 3, 4, 5 şans bulup, bunun üzerine golleri bulamazsak, bu fırsatları değerlendiremezsek karşı taraf bu cezayı keser. Özellikle ilk yarının başlarında golü nasıl bulamadık, ikinci yarının başında yine golü nasıl bulamadık anlamadım. Golü bulamamamız yenilgi için en büyük etken."



Bir gazetecinin, üçüncü bölgede gol vuruşu yapacak oyuncu eksikliği olduğunu düşünüp düşünmediğini sorması üzerine El Maestro, genel bir olarak analiz yapmaları gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Herkes kendi eşinin dünyanın en güzel kadını, kendi çocuğunu en zeki çocuğu olarak görür ama gerçeklerle yüzleşmek daha farklıdır. Biz de bazı eksiklerimizi, bazı düzeltmemiz gereken şeyleri görmek için analiz yapmak zorundayız. Son haftalarda ligin ön sırasında yer alan takımlara karşı oynuyoruz. Bunlar rakiplerimiz dersek takımımız çok iyi bir oyun ortaya koydu. Her ne kadar istediğimiz sonuçları alamasak da ligin önde gelen takımlarına karşı iyi mücadele gösterdik."



El Maestro, Yalçın Kayan'ın kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarı planlarını bu şekilde yaptıklarını belirterek, Kerim Alıcı'nın da sakatlığı nedeniyle müsabakaya devam edememesinin ardından maçın ciddiyetinin kalmadığını söyledi.





