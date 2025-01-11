Nelsson'un menajeri teklifle geliyor!

Galatasaray'da devre arası yolların ayrılması beklenen Victor Nelsson için ilgili flaş bir hamle geldi.
Sarı kırmızılılarda Danirmarkalı stoperin menajerinin haftaya İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
TEKLİFLERİ PAYLAŞACAK
Yıldız oyuncunun menajerinin yönetimle masaya oturacağı ve gelen teklifleri paylaşacağı belirtildi.
ANLAŞMA ZEMİNİ ARANACAK
Nelsson'a iki teklifin geldiği ve onu isteyen takımlardan biriyle anlaşma zemini aranacağı belirtildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta forma giyen Nelsson, skor katkısı üretemedi.
Sarı kırmızılılarda Danirmarkalı stoperin menajerinin haftaya İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
TEKLİFLERİ PAYLAŞACAK
Yıldız oyuncunun menajerinin yönetimle masaya oturacağı ve gelen teklifleri paylaşacağı belirtildi.
ANLAŞMA ZEMİNİ ARANACAK
Nelsson'a iki teklifin geldiği ve onu isteyen takımlardan biriyle anlaşma zemini aranacağı belirtildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta forma giyen Nelsson, skor katkısı üretemedi.