Nelsson'un menajeri teklifle geliyor!

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un menajeri, gelecek hafta İstanbul'da olacak. Yıldız stopere yapılan teklifleri yönetime iletecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Nelsson'un menajeri teklifle geliyor!
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11 Ocak 2025 12:05
Galatasaray'da devre arası yolların ayrılması beklenen Victor Nelsson için ilgili flaş bir hamle geldi.

Sarı kırmızılılarda Danirmarkalı stoperin menajerinin haftaya İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

TEKLİFLERİ PAYLAŞACAK

Yıldız oyuncunun menajerinin yönetimle masaya oturacağı ve gelen teklifleri paylaşacağı belirtildi.

ANLAŞMA ZEMİNİ ARANACAK

Nelsson'a iki teklifin geldiği ve onu isteyen takımlardan biriyle anlaşma zemini aranacağı belirtildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta forma giyen Nelsson, skor katkısı üretemedi.

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