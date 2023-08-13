Nelsson: "3 puan almalıydık"

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Nelsson: '3 puan almalıydık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2023 00:13
Galatasaray'da Victor Nelsson, Kayserispor karşılaşmasındaki 0-0'lık beraberliği değerlendirdi.

Nelsson, "Burası zor bir deplasman olmuştur her zaman ama 3 puan istiyorduk. 1 puanla döneceğiz şimdi. 3 puan olmadığını da kabul etmemiz gerekiyor." dedi.

Danimarkalı savunma oyuncusu ayrıca, "3 puan almak daha iyi olurdu bizim için ama sezonun ilk maçı daha önümüzde çok maç var. Gol yemedik, en azından bundan memnun olmalıyız" sözlerini sarf etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery