Nelsson: '3 puan almalıydık'

Galatasaray'da Victor Nelsson, Kayserispor karşılaşmasındaki 0-0'lık beraberliği değerlendirdi.
Nelsson, "Burası zor bir deplasman olmuştur her zaman ama 3 puan istiyorduk. 1 puanla döneceğiz şimdi. 3 puan olmadığını da kabul etmemiz gerekiyor." dedi.
Danimarkalı savunma oyuncusu ayrıca, "3 puan almak daha iyi olurdu bizim için ama sezonun ilk maçı daha önümüzde çok maç var. Gol yemedik, en azından bundan memnun olmalıyız" sözlerini sarf etti.
Nelsson, "Burası zor bir deplasman olmuştur her zaman ama 3 puan istiyorduk. 1 puanla döneceğiz şimdi. 3 puan olmadığını da kabul etmemiz gerekiyor." dedi.
Danimarkalı savunma oyuncusu ayrıca, "3 puan almak daha iyi olurdu bizim için ama sezonun ilk maçı daha önümüzde çok maç var. Gol yemedik, en azından bundan memnun olmalıyız" sözlerini sarf etti.