Nefes kesen maçta kazanan Zerenspor!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Zerenspor, ağırladığı Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nefes kesen maçta kazanan Zerenspor!
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26 Mart 2025 16:54

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Zerenspor, ağırladığı Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.

Rakibine 2-0 üstünlük kurarak seriyi kazanan Zerenspor, 5'incilik karşılaşmalarına çıkacak. 

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Erkan Sarı, Ali Sarıkuzu

Zerenspor: Yasemin Şahin, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Fabris, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Mihajlovic, Kochurina, Fatma Beyaz)

Kuzeyboru: Kurilo, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Ayşe Çürük, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Buket Gülübay, Güldeniz Önal, Peralta)

Setler: 20-25, 25-16, 25-22, 20-25, 15-13

Süre: 118 dakika

 

 

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