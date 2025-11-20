20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

NBA, sakatlıkları azaltmak için yeni biyomekanik test programını başlatıyor

NBA, bu sezon lig genelinde yaşanan ciddi sakatlık artışına çözüm bulmak amacıyla yeni bir performans ve sakatlık önleme programını devreye sokuyor.

NBA, sakatlıkları azaltmak için yeni biyomekanik test programını başlatıyor
Birçok yıldız oyuncunun geçmiş yıllara kıyasla iki kat fazla maç kaçırdığı belirtilirken, lig yönetimi kapsamlı bir biyomekanik değerlendirme sistemi başlatıyor.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre NBA, lig çapında uygulanacak biyomekanik test programını devreye aldı.
"Lig genelinde biyomekanik değerlendirme programı başlatılıyor. 500'den fazla oyuncu halihazırda bir seviyede teste tabi tutuldu," diyen Charania, sezon boyunca dört farklı test aşamasının daha yapılacağını bildirdi.


Bu testler, oyuncuların performansını optimize etmek ve gelecekteki sakatlıkları azaltmayı amaçlayacak. Proje, NBA'in son yıllardaki en iddialı sağlık ve performans girişimlerinden biri olarak görülüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
