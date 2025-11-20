NBA, bu sezon lig genelinde yaşanan ciddi sakatlık artışına çözüm bulmak amacıyla yeni bir performans ve sakatlık önleme programını devreye sokuyor.Birçok yıldız oyuncunun geçmiş yıllara kıyasla iki kat fazla maç kaçırdığı belirtilirken, lig yönetimi kapsamlı bir biyomekanik değerlendirme sistemi başlatıyor.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre NBA, lig çapında uygulanacak biyomekanik test programını devreye aldı.diyen Charania, sezon boyunca dört farklı test aşamasının daha yapılacağını bildirdi.Bu testler, oyuncuların performansını optimize etmek ve gelecekteki sakatlıkları azaltmayı amaçlayacak. Proje, NBA'in son yıllardaki en iddialı sağlık ve performans girişimlerinden biri olarak görülüyor.