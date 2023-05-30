NBA, Denver Nuggets ve Miami Heat arasında oynanacak Final serisinin programını açıkladı.



Denver, Los Angeles Lakers'ı Batı konferansı finallerinde dört maçta süpürmesi sayesinde, 1 Haziran'daki 1. maça kadar bir buçuk haftadan fazla ara vermiş olacak. Batı birincisi olan ekip, Doğu'da sekizinci sıradan Finallere yükselmeyi başarmış olan Heat'e karşı saha avantajına sahip olacak.



Miami, dün gece 7. maçta Boston Celtics'i deplasmanda mağlup etmesiyle yalnızca iki gün ara vererek, Denver'a kıyasla çok daha kısa bir dinlenme süresine sahip olacak.



1 Haziran: TSİ 03:30 - Nuggets ev sahibi



4 Haziran: TSİ 03:00 - Nuggets ev sahibi



7 Haziran: TSİ 03:30 - Heat ev sahibi



9 Haziran: TSİ 03:30 - Heat ev sahibi



*12 Haziran: TSİ 03:30 - Nuggets ev sahibi



*15 Haziran: TSİ 03:30 - Heat ev sahibi



*18 Haziran: TSİ 03:00 - Nuggets ev sahibi



(*Gerekirse)



