Nazilli Belediyespor'da seçim ertelendi

Sezon biter bitmez seçime giden Nazilli Belediyespor'da çoğunluk sağlanamadığı için seçim ileri bir tarihe ertelendi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Nazilli Belediyespor'da seçim ertelendi
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10 Haziran 2023 16:15
TFF 2'nci Lig'de sezon biter bitmez olağanüstü kongre kararı alan Nazilli Belediyespor'da ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamayınca seçim ertelendi. Nazilli Belediyespor'un genel kurulu 16 Haziran Cuma günü Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Nazilli'de affını isteyen Başkan Ünal Önal, kongrede yeniden aday olmayıp görevi devredecek.

BAŞKAN'IN KİM OLACAĞI BİLİNMİYOR

Eski Başkan Ünal Önal'ın aday olmamasıyla beraber yerine kimin geçeceği bilinmiyor
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