Nazilli Belediyespor'da seçim ertelendi

TFF 2'nci Lig'de sezon biter bitmez olağanüstü kongre kararı alan Nazilli Belediyespor'da ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamayınca seçim ertelendi. Nazilli Belediyespor'un genel kurulu 16 Haziran Cuma günü Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde yapılacak.
Nazilli'de affını isteyen Başkan Ünal Önal, kongrede yeniden aday olmayıp görevi devredecek.
BAŞKAN'IN KİM OLACAĞI BİLİNMİYOR
Eski Başkan Ünal Önal'ın aday olmamasıyla beraber yerine kimin geçeceği bilinmiyor
Nazilli'de affını isteyen Başkan Ünal Önal, kongrede yeniden aday olmayıp görevi devredecek.
BAŞKAN'IN KİM OLACAĞI BİLİNMİYOR
Eski Başkan Ünal Önal'ın aday olmamasıyla beraber yerine kimin geçeceği bilinmiyor
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