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Napoli'de sezon sonu sürpriz ayrılık!

Napoli'nin tecrübeli kalecisi Pepe Reina'nın takım arkadaşlarına sezon sonunda ayrılacağını söylediği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Napoli'de sezon sonu sürpriz ayrılık!
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25 Şubat 2018 16:04
Serie A'nın lideri Napoli'de sürpriz bir ayrılık kapıda. İtalyan basını, tecrübeli İspanyol kaleci Pepe Reina'nın sezon sonunda Napoli'den ayrılacağını iddia etti.

Takım halinde bir partiye katılan Napoli'de Reina'nın takım arkadaşları Marek Hamsik, Mario Rui, Dries Mertens, Jose Callejon ve Raul Albiol'a ''Futbol beni başka yerlere götürecek. Bu sezon, Napoli'deki son sezonum. Futbol böyle... Bugün buradasın, yarın başka yerde'' dediği belirtildi.

KIZININ OKUL KAYDINI YENİLEMEDİ

35 yaşındaki kalecinin, Napoli'de okuyan kızının okul kaydını yenilememesi de bu iddiaları güçlendirdi. Reina ile Milan, PSG ve İspanyol takımlarının ilgilendiği iddia ediliyor.



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