Serie A'nın lideri Napoli'de sürpriz bir ayrılık kapıda. İtalyan basını, tecrübeli İspanyol kaleci Pepe Reina'nın sezon sonunda Napoli'den ayrılacağını iddia etti.
Takım halinde bir partiye katılan Napoli'de Reina'nın takım arkadaşları Marek Hamsik, Mario Rui, Dries Mertens, Jose Callejon ve Raul Albiol'a ''Futbol beni başka yerlere götürecek. Bu sezon, Napoli'deki son sezonum. Futbol böyle... Bugün buradasın, yarın başka yerde'' dediği belirtildi.
KIZININ OKUL KAYDINI YENİLEMEDİ
35 yaşındaki kalecinin, Napoli'de okuyan kızının okul kaydını yenilememesi de bu iddiaları güçlendirdi. Reina ile Milan, PSG ve İspanyol takımlarının ilgilendiği iddia ediliyor.
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Takım halinde bir partiye katılan Napoli'de Reina'nın takım arkadaşları Marek Hamsik, Mario Rui, Dries Mertens, Jose Callejon ve Raul Albiol'a ''Futbol beni başka yerlere götürecek. Bu sezon, Napoli'deki son sezonum. Futbol böyle... Bugün buradasın, yarın başka yerde'' dediği belirtildi.
KIZININ OKUL KAYDINI YENİLEMEDİ
35 yaşındaki kalecinin, Napoli'de okuyan kızının okul kaydını yenilememesi de bu iddiaları güçlendirdi. Reina ile Milan, PSG ve İspanyol takımlarının ilgilendiği iddia ediliyor.
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