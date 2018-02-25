Serie A'nın lideri'de sürpriz bir ayrılık kapıda. İtalyan basını, tecrübeli İspanyol kaleci'nın sezon sonunda Napoli'den ayrılacağını iddia etti.Takım halinde bir partiye katılan Napoli'de Reina'nın takım arkadaşları Marek Hamsik, Mario Rui, Dries Mertens, Jose Callejon ve Raul Albiol'a ''Futbol beni başka yerlere götürecek.Bugün buradasın, yarın başka yerde'' dediği belirtildi.35 yaşındaki kalecinin, Napoli'de okuyan kızının okul kaydını yenilememesi de bu iddiaları güçlendirdi. Reina ile Milan, PSG ve İspanyol takımlarının ilgilendiği iddia ediliyor.