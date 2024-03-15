Napoli'de hedef Italiano!

Yeni teknik adam arayışlarına devam eden Napoli'de, ana hedeflerden biri Fiorentina'nın teknik direktörü Vincenzo Italiano.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'de hedef Italiano!
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15 Mart 2024 12:19
Son güncelleme 15 Mart 2024 12:20
İtalya'da bu sezon beklentilerin altında Napoli'de gelecek sezon için teknik adam arayışları devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli'de teknik direktörlük koltuğu için ana hedeflerden birinin Vincenzo Italiano olduğu belirtildi.

Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in, takımı yönetmek ve yüksek seviyede mücadele etmeye geri dönmek için Italiano'nun ideal bir isim olduğunu düşündüğü aktarıldı.

46 yaşındaki Vincenzo Italiano'nun mevcut kulübü Fiorentina ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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