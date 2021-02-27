Mustafa Muhammed, Falcao'yu geçti!

Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, gol sayısında Radamel Falcao'yu geride bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed, Falcao'yu geçti!
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27 Şubat 2021 19:55
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor'u konuk etti.

Sarı - kırmızılılarda Mustafa Muhammed, karşılaşmada kaydettiği 2 golle yıldızlaştı.

Mısırlı golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 6. resmi maçında 6. golünü kaydetmiş oldu.

FALCAO'YU GEÇTİ

6 gole ulaşan Mustafa Muhammed, Galatasaray'ın bir diğer santrforu Radamel Falcao'nun da gol sayısını geçmiş oldu. Kolombiyalı yıldız Falcao'nun ise bu sezon 5 golü bulunuyor.



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