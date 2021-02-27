Mustafa Muhammed, Falcao'yu geçti!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor'u konuk etti.



Sarı - kırmızılılarda Mustafa Muhammed, karşılaşmada kaydettiği 2 golle yıldızlaştı.



Mısırlı golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 6. resmi maçında 6. golünü kaydetmiş oldu.



FALCAO'YU GEÇTİ



6 gole ulaşan Mustafa Muhammed, Galatasaray'ın bir diğer santrforu Radamel Falcao'nun da gol sayısını geçmiş oldu. Kolombiyalı yıldız Falcao'nun ise bu sezon 5 golü bulunuyor.



