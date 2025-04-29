Mustafa Kavaz: "Bu başarıları yakalamak çok güzel"

Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Mustafa Kavaz, şampiyonluk sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Kavaz: 'Bu başarıları yakalamak çok güzel'
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29 Nisan 2025 22:09
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0'la geçerek şampiyonluğa uzanan Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Mustafa Kavaz, "Mutlu, gururlu ve onurluyuz. Türk antrenör ekibi olarak bu başarıları yaşamak çok güzel." dedi.

Kavaz, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonu şampiyon tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncularına gösterdikleri mücadelelerinden dolayı teşekkür eden Kavaz, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlar sahada konuştu, biz onlara sadece yardım etmeye çalıştık. Zor zamanlar geçirdik. Dinlenmeden 1-2 ay çalıştık. Sakatlıklarımız oldu. Çok zor süreçler yaşadık. Bu başarılardan sonra bunlar unutuluyor. Mutlu, gururlu ve onurluyuz. Türk antrenör ekibi olarak bu başarıları yaşamak çok güzel bir şey." diye konuştu.

Kavaz, ayrıca başkan ve yönetim kurulu üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bedirhan Bülbül: "İki kupayla sezonu bitirdik"

Ziraat Bankkartlı orta oyuncu Bedirhan Bülbül de şampiyonluğu göğüsledikleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Emeklerimizin karşılığını aldık. Önce CEV Kupası şimdi de Efeler Ligi'nde şampiyon olduk. İki kupayla sezonu bitirdik. Arkadaşlarımın, ailelerimizin, kulübümüzün, yöneticilerimizin ve hocalarımızın emeğine sağlık. Tüm sezon boyunca bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz."

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