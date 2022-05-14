Mustafa Altındağ: 'Birinci bitirmek istiyorduk'

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Spor Toto 1. Lig'de 2-1 kaybettikleri Beypiliç Boluspor maçına kazanmak için çıktıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Altındağ, Süper Lig'i garantiledikten sonra bu maça hazırlandıklarını belirterek, "Kazanıp birinci olarak bitirmek istiyorduk. Olmadı. İlk yarı geriye düştük, ikinci yarıda da erken golü bulduk. Oyuncularımız ikinci yarı iyi mücadele verdi. Bu takımı, bu oyuncu grubu şampiyon yaptı, ayaklarına yüreklerine sağlık. Önümüzdeki Keçiörengücü maçını kazanıp ligi bitirmek istiyoruz. Boluspor'u da kutluyorum." ifadelerini kullandı.





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