Eski NBA yıldızı Chris Mullin, 'yük yönetiminin' NBA tarafından "gereğinden fazlaca kullanıldığını" söyledi.



NBA'de takımların genellikle kısa vadeli başarıdan ziyade uzun vadeli sağlık durumuna öncelik vermesi sebebiyle, 'yük yönetimi' yapılarak yıldız oyuncuların yorgunluk yaşamasını yönetmek adına maçları kaçırması durumu, son yıllarda normalleşmeye başladı.



Ancak Mullin, 'It Is What It Is' podcast'inde yer aldığı bölümde, küçük rahatsızlıklara rağmen oynamak gerektiğinin önemini vurgulayarak bu yaklaşıma katılmadığını ifade etti:



"Bence yük yönetimi gereğinden fazla kullanılıyor. Sakatlandığınızda oturursunuz fakat hırpalanmışsanız oynarsınız. Biz her zaman böyle yapardık. Ne kadar çok dinlenirseniz, vücudunuz o kadar formdan düşer.



Vücudunuzu 82 maç oynamaya alıştırmazsanız, o zaman sakatlanırsınız. Sürekli geri çekilir, dinlenir ve tam hızda gitmezseniz, tam hızda gitmeniz gerektiğinde sakatlanırsınız."



Mullin, 16 sezonluk kariyerinde dört kez 82 maçta forma giymiş ve bunların dokuzunda ise 20-62 maç aralığında sahada yer almıştı.