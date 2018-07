Muharrem Usta'dan sert çıkış; 'Hakaret etmeyin'

eski başkanı, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.Trabzonspor'un tartışılmaması için bunca süre sessiz kalmam gerektiğine inandım ancak iş benim iyi niyetimi maalesef aştı. Burası gül bahçesi miydi,bu tablolar mahşeri vicdana ne ifade ediyor. Ödemek için yöneticiler ne büyük fedakarlıklar yaptılar acaba.Keşke olmasaydı! Bero konusu teknik bir sorundur ödeme sorunu değil yasağın kalkmasını biz hallettik. Mali Fairplay konusunda kimsenin rol kapmasına gerek yok; dönem bize aittir. 18 yaşındaki Sefa'ya imza attıramayanlar Okay konusunda bizi suçluyorsa,sözün bittiği yerdeyiz. Okay da Sefa gibi, Selçuk gibi elden kayıp gidebilirdi. Biz yıllarca eski dönemlerden kalan oyuncuların bonservis ödemelerini yaptık, hemde Okay ve Aytaç için Kayserispor'a ödeme yaptık. Şimdi Okay'dan yaklaşık 7 milyon euro para kazandık bari bir kez de teşekkür etmesini bilin"Uzun yıllar Fatih ve Gökdeniz'den başka altyapıdan çıkan büyük oyuncuya şahit olmadık. Dönemimizde evlatlarımız Abdulkadir ve Yusuf Dünya yıldızı oldular. Bu durum kaliteli oyuncuların bulunduğu takımlarda ancak olabilirdi. Umarım sizde bir tane çıkarırsınız"Soruyordunuz neden Mass'tan gelen parayla bonservisini ödemediniz diye. Şimdi de ben soruyorum. Niçin Okay'dan gelen parayla Okay'ın alacağını ödemediniz? Aslında cevap kolay! Gelen parayla önce acil ödemeler yapılır da onun için. Çamur at izi kalsın!"Hani Türk lirasıyla anlaşmalar yapılacaktı. Hani euro hesabından anlamıyordunuz. Euro yükselince borçlar da yükseliyor değil mi? İranlı bile olsa Türk lirası ile anlaşma yapılamıyor demek ki! Sadece vicdan ve empati.Bu kadroda maliyetli oyuncular var artık alt yapıya dönülmeli diye yola çıkılmışken ne oldu da yüksek maliyetli oyuncularla devam edilme kararı alındı. Üstelik bu oyunculardan gelecek tüm paranın kulüpte kalması kaydıyla size 13 milyon euroluk söz vermeme rağmen.Kulüpten alacaklarımız karşılığında yıllık 2.500.000 $'dan beş yıllık göğüs reklamı imzalayıp kulübe yaklaşık 75 milyon liralık sponsorluk sözleşmesi ile destek vermemizi içinize sindiremeyerek tarihimizin en büyük sponsorluklarından birisini nasıl reddetmeyi başarabildiniz. Yönetime geldiğimizden bugüne kadar bankadan aldığınız kredi, satılan oyunculardan elde edilen gelir ve taraftardan toplanan para dışında hangi sponsorluklarla ne kadar gelir elde ettiniz de kulübe bu kadar destek olan bizlere her gün saldırma cesaretini kendinizde buluyorsunuz. Tabii ki daha az borç bırakarak kulübü devretmek isterdik ancak size bırakmış olduğumuz kadroda 50-60 milyon €'luk satılabilecek oyuncu mevcut. Hangi yönetim bir öncekinden böyle bir kadroyu devralabilmiştir acaba. O halde satmaya devam... Bari bize hakaret etmekten vazgeçin.